逾半清潔工友曾現熱疾病症狀　團體斥保障不足　促納入職業病

本港天氣持續炎熱，綠色和平和香港天主教勞工事務委員會上月至今月間，就酷熱天氣對街道清潔和防治蟲鼠隊戶外工友健康影響進行調查，發現逾半受訪工友表示在過去兩月工作時曾出現熱疾病症狀，包括頭暈、呼吸困難等，當中有2成工友更每日至少出現一次病徵，團體促請政府把握諮詢機會，盡快訂立針對熱疾病的職安健規例。

調查又發現有近8成受訪工友期望指引需更具法律效力；9成3表示贊成政府將相關熱疾病納入可補償職業病範圍。香港天主教勞工事務委員會政策幹事羅佩珊坦言，現有法律保障不足，實際情況下，大多僱主均未有跟足相關中暑指引，包括提供足夠的飲用水、防暑裝備、休息時間等；勞工處就負責人未有向僱員採取適當的預防措施而作出的檢控，去年亦只有2宗，罰額共1,400港元，期間停工通知更是零，反映阻嚇明顯不足。

年逾60歲的萍姐正從事食環署轄下的戶外防治蟲鼠正作，她稱工作時需佩戴口罩或面罩，有時甚至要穿上全身保護衣，故酷熱天氣下工作特別辛苦，「成身濕晒，就連眼罩同面罩都載滿汗水」。她又憶述一次曾於南丫島工作時感到暈眩不適，有輕微中暑迹象，幸好稍作休息後不用送院，不過她明確記得有另一位負責清理垃圾的工友曾因中暑暈倒需送院。萍姐慨嘆每天工作8小時，工作繁複，惟所給予的休息時間不足，最熱兩小時亦只有大概10分鐘，飲用水更需要自己準備，坦言即使勞工處有清晰指引，但僱主亦沒跟足，望盡早訂立條例，讓持責人有法可依，保障工友生命安全。