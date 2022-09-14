近170萬元化妝品變泥沙　3人涉巨額詐騙被捕　另至少4人在逃

澳門一間本地貿易公司管理人涉嫌偷樑換柱，聯同多人將公司運往內地的化妝品掉包成泥沙，致公司損失近150萬人民幣(折合約169萬港元)並令其停業。澳門司警表示，涉案的貿易公司管理人，以及同案2名男疑犯經已被捕，惟均拒絕合作，且至少仍有4人在逃。警方續稱，有強烈迹象顯示被捕3人共同實施相當巨額詐騙，而該名涉案的公司管理人更涉嫌觸犯偽造具特別價值文件罪，眾人均已移送法辦。

被捕的3名男疑犯包括，姓張的21歲無業男子；姓歐陽的26歲無業男子；以及1名姓胡的33歲的士司機。案情指，司警於去年11月初接獲從事採購化妝品工作的48歲內地商人報案，稱其去年8月在北區開設貿易公司，並聘請涉案的張某為公司管理人，以助其將貨物轉運內地。惟時至去年10月29日，該商人竟接獲投訴，指其到赴內地的貨物「偷龍轉鳳」，化妝品全然掉包成泥沙。據稱，該化妝品公司共損失150萬元人民幣，事後商人亦嘗聯絡涉案張某並要求其交代事件，惟後者始終未能解釋，遂更連累有關公司停止營業。

警方指，相信案中至少仍有4名疑犯在逃，涉與昨晨(13日)分別在北區及氹仔區住所被捕的3人一同將公司貨物掉包及散貨。執法人員更於搜捕過程中，在張某住所起獲一張照片及與其相似的一張偽造澳門居民身份證。