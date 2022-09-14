產婦血崩死因研訊　官質疑2醫生均無發現羊水栓塞

26歲女警患妊娠毒血症，2016年在伊利沙伯醫院接受催生誕女後大量出血，延至3天後不治。家屬質疑醫院疏忽，包括不安排醫生從旁協助分娩、血壓計一度無法測量血壓、醫生沒有發現胎盤殘留在產婦體內等等。死因裁判法庭今天（14日）就事件繼續研訊，裁判官質疑2名到產房急救的婦產科醫生均沒發現死者有羊水栓塞或瀰漫性血管內凝血的情況，在此情況下切除子宮十分危險。

死者葉素欣在懷孕37周時，於2016年10月6日到伊利沙伯醫院接受催生，唯分娩後出血不止，最終延至同月9日離世。婦產專科醫生張凱晴作供指，她當時雖有想過死者可能出現羊水栓塞，但由於羊水栓塞並不常見，她自己也沒處理過任何羊水栓塞的產婦，因此她當時沒向上司提出此懷疑，也沒記錄在任何文件上。張續指，死者臨床沒出現瀰漫性血管內凝血徵狀，沒有血液凝固問題，因此初步認為是產後出血、子宮收縮乏力。

婦產專科兼副顧問醫生李栩翎供稱，切除子宮止血是她的決定，因她認為這是最快的止血方法，她事前有諮詢部門主管的意見，對方沒有反對，但她並沒有向家屬講解情況及風險，直至完成切除手術後才通知家人。裁判官質疑事態危急，家屬居然不知道情況，李解釋當時只顧專注治療、找出死者心臟停頓的原因。死者胞姊在庭上不禁落淚，稱「成家人係產房，咁近，都無人講過⋯⋯切咗（子宮）咁大個傷口，我哋一定唔會揀，如果有其他方法，我哋一定唔會切囉」。

案件編號：CCDI-602/2016