港婦借千萬予友人周轉被誆　女商人涉開空頭支票被捕

澳門1名女商人涉開價值600萬港元的空頭支票，用以抵還債務並誆騙1名相熟的香港女友人，後卻因支票屆期仍未能兌現，觸法被捕。受騙的女事主為香港人，年屆五旬，早於2006年透過丈夫介紹結識涉案的陳姓女商人，兩人及後因私交甚篤，曾擬合資經營生意而有錢財往來，惟後來陳女一口氣借款1,000萬港元，並延期多年未能還清，去年更開出一張價值600萬港元的空頭支票擬作還款，但票期已至，仍遲遲未能兌現。後經查，陳女於審訊期間坦承賬戶存款不足及無能力還錢，遂因涉開空頭支票被移送至檢察院偵辦。

案情指，年屆五旬的香港女事主先於2006年經丈夫介紹結識陳姓女商人，後至2015年，陳女主動邀請女事主合作經營生意，稱欲各出資800萬港元，惟要女事主先借付1,000萬港元作周轉，並承諾將於翌年的3月4日還錢。女事主念及情誼，將款項悉數借予陳女，其後雖亦分次歸還部分借款，但限期屆至仍遠未還清。延至去年8月，經雙方協議下，陳女才開出一張價值600萬港元的支票予事主作擔保，日期為2022年5月13日。但限期過後，女事主於本年6月1日到銀行入票時，仍未能兌換有關款項，更被銀行告知該賬戶存款不足，終疑受騙並報警求助。