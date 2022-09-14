今增7579確診　包括161宗輸入個案

第5波新冠肺炎疫情毒鏈難斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(14日)新增7579宗確診，包括161宗輸入個案。昨日(13日)有8間院舍有新增個案，共11名院友及2名員工確診個案，有80名院友要檢疫。

有785間學校呈報1,652宗個案，涉1414名學生及211名教職員，包括310間小學、269間中學、15間特殊學校。過去7日有542間學校呈報2宗或以上個案。有38間學校46個班級需要停面授課1周，即當中有8間學校有多於一班要停課。

香港仔工業學校早前已有3班要停課，包括1A、2B、5C，今日2A班22名學生中有4名學生確診，及1C班20名學生中有4名學生確診，該5班學生均居於宿舍，兩個宿舍共有20間房，當中15間房都有確診，無發現有大型活動，但學生會共用設施，例如洗手間，中心懷疑當中有傳播，故宿舍中的學生要撤離檢疫。

香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學早前4D班已停課，中心其後發現再有學生陸續確診，包括39名學生及14名教師，該校25班有16班都出現確診，中心認為病毒在學校蔓延，故全校要停課。