政黨倡放寬入境檢疫安排　派1.2萬元消費券　特赦社運被捕人士

施政報告將於下月發表，有政黨今日（14日）向政府提出共12個方面的建議，涵蓋政制發展及經濟等，主要要求政府盡快放寬入境檢疫安排，亦建議下年派發1.2萬港元消費券，並再次提出特赦因社會運動而被捕人士。

該黨醫療衞生政策發言人袁海文表示，因應現時經濟情況，建議下年再派發1.2萬港元消費券，即平均每月1千港元，因現時很多人有經濟壓力。另外，他建議加快實施「0+7」入境檢疫安排，甚至是全免放寬，以吸引人才來港，他更指新加坡發展迅速，香港需急起直追。此外，他關注戶外口罩令問題，引述數據指戶外染疫風險比室內低，建議盡快取消室外口罩令，並撤消港人入境限制，稱「點解要剝奪入境嘅權利。」

至於在房屋問題上，該政黨建議落實於粉嶺哥爾夫球場興趣公營房屋，其效果是立竿見影，亦無必要同時大規模發展新界北部及明日大嶼。而該黨過去一直提倡特赦因社會運動而被捕人士，今次亦不例外，指是重建互信的最有效方法。該黨主席羅健熙指特赦為法例一部分，有其合法性，亦指政府「唔可以話放棄一代青年。」

近日政府多次就施政報告落區，惟被批諮詢對象為「自己人」。羅健熙稱非建制聲音同樣重要，現時非建制人士「肯講意見愈嚟愈少」，強調地區諮詢會如無多元人士參與，「會少咗好多火花 同思想上嘅擊撞。」該黨稍後會將施政報告提交予行政長官，羅亦指會就個別政策「嘗試搵政策局交流。」