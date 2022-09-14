疫苗通行證亂龍　沒識別早期康復者　第3針限期到即現紅碼

「疫苗通行證」要求市民打3針疫苗，有議員收到不少市民求助，指已打2針，而「康復紀錄二維碼」半年有效期剛過期，「安心出行」卻轉為紅碼，最後發現電子針卡沒有確診紀錄所致。相信「安心出行」沒有把早期康復者自動識別為確診者，近期確診人士卻不受影響，第5波疫情近百萬人確診，相信影響人數龐大。

有部分第5波疫情期間確診的市民沒有把康復記錄加入「疫苗通行證」，第3針限期一到，藍碼即時轉為紅碼。議員楊永杰協助多名市民把康復碼加入「疫苗通行證」，惟掃描二維碼後顯示錯誤，部分人嘗試10多次後成功轉藍碼，有部分卻無功而還，因而無法進入各類處所及政府場地，甚至無法返工，他促請政府與「安心出行」承辦商盡快解決技術問題。

他續稱，早在8月已經出現康復者二維碼將過期，電子針卡沒有確診紀錄的情況，資訊科技辦公室當時已了解並檢視相關系統，質疑為何一個月後類似問題仍然存在，質疑究竟是系統抑或資料庫出錯，到底需時多長時間才能修復問題？他認為政府應公布受影響人數，以及主動聯絡市民跟進，以期盡快提供協助，解決紅碼問題。