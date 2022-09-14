再有60廈納強檢　包括西半山明珠台A至F座

再增60個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(15日至16日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於薄扶林華富(二)邨及青衣長亨邨重開流動採樣站，另位於荃灣梨木樹邨榮樹樓的流動採樣站，明日將改設於楓樹樓對出空地並延長服務至本周五。而位於黃大仙竹園北邨及樂富橫頭磡邨的流動採樣站亦會延長服務至本周五。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.筲箕灣東欣苑榮欣閣

2.筲箕灣東欣苑歡欣閣

3.馬鞍山天宇海2A及2B座

4.馬鞍山天宇海3A及3B座

5.馬鞍山天宇海1A及1B座

涉及多宗病例的地點如下：

1.長沙灣凱樂苑凱碧閣

2.油塘鯉魚門邨鯉興樓

3.沙田博康邨博泰樓

4.藍田平田邨平善樓

5.上水彩園邨彩華樓

6.粉嶺景盛苑賢景閣

7.沙田駿洋邨駿時樓

8.秀茂坪寶達邨達欣樓

9.將軍澳叠翠軒4座

10.東涌迎東邨迎悅樓

11.沙田濱景花園2座

12.沙田水泉澳邨樂泉樓

13.慈雲山慈民邨民泰樓

14.天水圍天盛苑盛彩閣

15.馬鞍山恆安邨恆峰樓

16.屯門恒福花園6座

17.鑽石山悅庭軒1座

18.大圍美城苑逸城閣

19.牛頭角牛頭角上邨常滿樓

20.石硤尾石硤尾邨美薈樓

21.大圍新翠邨新芳樓

22.長沙灣元州邨元禧樓

23.長沙灣泓景臺6座

24.天水圍天恒邨恒健樓

25.沙田愉翠苑愉滿閣

26.將軍澳裕明苑裕昌閣

27.大埔逸雅苑逸欣閣

28.藍田康雅苑荔雅閣

29.秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

30.荃灣梨木樹一邨楓樹樓

31.黃大仙竹園北邨梅園樓

32.天水圍天慈邨慈屏樓

33.紅磡紅磡邨紅曜樓

34.粉嶺皇后山邨皇滙樓

35.東涌裕泰苑裕玥閣

36.將軍澳怡明邨怡悅樓

37.將軍澳彩明苑彩柏閣

38.將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

39.青衣長亨邨亨麗樓

40.黃大仙天馬苑駿昇閣

41.長沙灣海麗邨海禧樓

42.筲箕灣愛蝶灣6座

43.天水圍天恒邨恒富樓

44.將軍澳景林邨景松樓

45.牛頭角彩德邨彩誠樓

46.沙田禾輋邨富和樓

47.上水天平路50號安盛苑

48.薄扶林華富二邨華昌樓

49.大埔廣福邨廣禮樓

50.北角城市花園6座

51.觀塘裕民中心1座

52.天水圍嘉湖山莊麗湖居7座

53.沙田綠怡雅苑2座

54.黃大仙啟德花園4座

55.半山區干德道7號明珠台A至F座