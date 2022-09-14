支聯會顛覆案　裁判官正式將支聯會何俊仁李卓人交付高院

已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，今天（14日）於西九龍裁判法院再訊。繼上周五（9日）鄒幸彤完成初級偵訊，被裁判官香淑嫻裁定有足夠證據以交付高等法院審訊，並正式把案交付高院後，今天國安法指定法官、主任裁判官羅德泉亦將餘下3名被告將案轉介到高等法院審訊。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（65歲、工會幹事）、何俊仁（70歲、律師）及鄒幸彤（37歲、大律師），同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。由破產管理署代表的支聯會早前表示沒有答辯意向，因此支聯會需接受審訊。李卓人、何俊仁及鄒幸彤均不認罪，但只有鄒幸彤要求進行初級偵訊。

案件編號：WKCC 3632/2021