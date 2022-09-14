政Whats噏：改革區會提升「安全系數」　張欣宇：直選較委任更可取

舊年政府要求區議員宣誓，結果有大批區議員辭職或被褫奪議席(DQ)，區議會變得殘缺不全之餘，亦招來改革嘅呼聲。現時政府亦正着手研究改革地區行政，然而區議會何去何從，至今仍未有定案。有聲音要求區議會恢復委任制，亦有意見要求保留直選。循直選進身立法會嘅議員張欣宇就傾向保留直選，佢覺得喺確保足夠「安全系數」嘅前提下，直選會比委任制更加好。

其實早喺舊年，政府已經批評區議會職能失效，並揚言檢討區議會嘅組成。雖然民政及青年事務局局長麥美娟早前表示，下屆區議會組成仲未有定案，但怕且改革區議會都係事在必行啦。張欣宇就預料，未來區議會改革會提升「安全系數」。佢期望係足夠嘅安全系數下可以保留直選，其實立法會選舉已由資格審查委員會審核候選人資格。張話經歷特首同立法會選舉之後，都證明資格審查制度運作有效，可以提供到令人放心嘅安全系數。既然安全系數可以形成有效保障，用返直選制度會更好。作為直選議員嘅佢，覺得呢個制度可以令議員更有動力去做事。佢又假設倘最終轉為委任制，都希望可以用類似立法會嘅功能組別形式運作，委任教師、社工等有專業資格嘅人士入區議會，提供一啲有用嘅意見畀社區。

鑑於明年年底，區議會就會進行換屆，張欣宇話如果佢所屬嘅組織「香港新方向」有成員認為自己有足夠實力、同埋有興趣出選區議會的話，佢都予以支持；講到地區行政，其實張欣宇之前都透露「香港新方向」將會公布一份研究報告，內容涉及區議會嘅定位同埋民政事務專員等地區事項。不過，由於最近忙於準備施政報告建議，同埋籌備組織成立周年嘅慶祝活動，以致要延遲至施政報告出台之後，約莫今年11或12月先可以公布份研究報告咁話。