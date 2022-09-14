大埔污水廠擴建工程延期3年　2029年起分階段竣工

大埔污水廠污水處理量預計於未來數年將會飽和，政府為解決問題正研究進行擴建工程。據最新區議會文件披露，早在2019年曾預計最快於2031年完成的擴建工程，現時料需延遲3年至2034年分階段落成。而擬議擴建工程將改裝及拆除大埔污水處理廠部分現有的處理設施，建造新污水處理設施以提升污水處理量至每日16萬立方米。工程範圍包括廠房原址及南邊一塊約1.6公頃的政府土地，政府目前已委託工程顧問公司為擴建工程進行勘查研究。

擬議工程包括重建部分現有大埔污水處理廠，以改善現有污水處理技術及優化運作，釋放部分土地在廠內共置廚餘、污泥共厭氧消化設施，以提高能源回收量；並會提供再造水設施以生產再造水供廠內作非飲用水用途；及進行附屬工程和實施環境緩解措施。文件指出，工程項目在實施適當的緩解措施後不會對附近環境及交通造成不良及不能接受的影響，其設計和建造顧問合約預計於明年展開，暫定於2025年開始施工，於2029至2034年分階段竣工。

位於大埔工業邨的大埔污水處理廠自1979年投入使用，而現有的大埔污水處理廠為二級污水處理廠，處理量為每日12萬立方米。不過，據現時紀錄及最新的規劃數據預測，大埔污水處理廠的污水處理量預計於未來數年達致飽和，該廠污水收集區長遠的污水處理量會增加至每日16萬立方米，為應付區內發展需求有需要擴建。