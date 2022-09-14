外婆紅燒腩肉飯　白烚生菜夾「蚯蚓」　網民揶揄高蛋白

「在蠕動，在蠕動，就如咖啡因作動」，縱歌詞活力四射，但若此刻餐盤「活着」蠕動的是一條蚯蚓，不知你的眼淚又會否跟着流動？有網民今日(15日)在社交平台爆料，指洪水橋某食肆的一碟堂食紅燒腩肉飯中夾有「菜蟲」，不但混於兜內的幾片綠菜之間，更身形幼長、皮色灰褐，外貌不似一般菜蟲，令「中招」的事主亦不免好奇問道，「想問下有無人知嗰條咩嚟，顏色唔似普通菜蟲」。

從相中可見，事主所購的為一客「外婆紅燒腩肉飯」，惜飯食掃至兜底，方見一條灰色的長狀異物，稍像菜根，卻更似一條幼長且首尾難辨的「菜蟲」，恐令食肉為先的事主悔不當初，「點解唔食菜先？咁咪見到條蟲先囉」。不少網民知悉後，紛紛表示該條「深藏不露」的蟲蟲實為蚯蚓，更不忘幸災樂禍，並笑稱「證明啲菜天然新鮮」、「食得過啦，證明安全冇農藥」、「高蛋白類沙蟲」。

食安中心曾提醒，食用昆蟲可能含有致病菌或寄生蟲，業界須確保在香港出售的所有食物適宜供人食用，並符合本港法例規定，包括在預先包裝食物加上標籤的規定，否則可被檢控。