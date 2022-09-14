海關搜11間派對房間　拘6負責人檢載侵權歌曲卡拉OK機

香港海關發現雖然疫情持續，仍然有派對房間提供侵權卡拉OK歌曲給顧客使用，因此今日(14日)在全港多區展開代號「喜鵲」的打擊派對房間侵權行動。經情報分析及版權持有人協助下鎖定多間房間，動員逾100人搜查荃灣、荔枝角及葵涌共11間、涉嫌在業務過程中管有及提供侵權歌曲給顧客使用的派對房間，並拘捕4男2女(27至41歲)場所負責人，涉嫌違反《版權條例》。

行動中，海關檢獲12套懷疑載有侵權歌曲的卡拉OK機，裏面預載了10萬首懷疑侵權歌曲，海關亦檢獲5套懷疑載有盜版電子遊戲的遊戲機套裝，該些物品市值約8萬港元。另外，其中一間派對房間的2名負責人，涉嫌違反場所防疫規例，稍後將轉交警方跟進。由於案件仍調查中，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標科技罪案調查組高級督察蔡俊威表示，涉案派對房間均利用社交平台推廣業務，為顧客提供娛樂消遣場地，收取的費用包括場內的卡拉OK機及遊戲機套裝等娛樂設施。顧客預訂派對房間時，他們不會提供房間的確實地址，只會告知大約區份，當顧客繳付訂金或全數支付費用後，才會得知場所的確實地址，相信部分派對場所利用此手法逃避海關執法行動。

根據《版權條例》，任何人在未有版權擁有人特許下，為任何貿易或業務目的、或在任何貿易或業務過程中管有侵犯版權複製品，以令任何人可以使用該些侵犯版權複製品即屬違法，一經定罪，每件侵權物品最高可被判罰款5萬港元及監禁4年。