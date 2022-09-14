工廈種大麻案　再拘4涉案男女　均無吸毒習慣疑為圖利犯罪

澳門沙梨頭區上周四(8日)有一幢工廈起火，意外揭發一名男子於該大廈租借的單位內種植並出售大麻，今日(14日)警方再截獲4名涉案男女，並在其住所查獲黑市約值2,400澳門元的大麻製品，4人年齡介乎28至31歲，分別從事賭場公關、服務銷售員、餐飲員工，及保險銷售員。調查顯示，其中3人涉多次協助種植場搬運安裝種植設備及油漆工作，他們均承認曾吸食大麻，但否認販毒，目前被警方拘留；而另外1名女疑犯則曾於案發前逗留涉案工廈大麻種植場，但否認犯案。

警方表示，拘獲4人的行動中共搜獲大麻2.33克，黑市價約值2,400澳門元。其中，於一處涉案2人共居的住所中搜出2支共0.76克的大麻捲煙及1.57克大麻花，2人供稱為早前被捕人士所提供吸食；而另外2名嫌疑人則未於其住所中發現違禁品，4人的毒品測試結果均未證曾吸食毒品，警方相信4人均是以圖利為目的犯案。

早前該名因工廈起火，而被揭發於大廈租借單位內種植並出售大麻的男子，早於上周四(8日)涉觸犯不法生產、販賣和吸食精神科或麻醉藥品、不適當持有器具或設備等罪，被移送司法機關處理。據警方表示，單位內檢獲的大麻製品共計358.36克，黑市價約值36萬澳門元，而相關培育中的大麻植物價值則仍待點算。