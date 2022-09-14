最受歡迎Emoji揭盅　入嚟睇全球邊5大最常用

表情符號(Emoji)現今發達科技下，更為多元且豐富，雖然「收藏在眼眸，常徘徊左右」，但用戶似乎仍然「愛不夠」，不過到底邊個先係「最受歡迎Emoji」？軟件公司Adobe今日(14日)發布《創意未來：2022年全球表情符號趨勢報告》的最新數據，結果終於揭盅，並總結全球各地5大最常用的Emoji。

報告於今年3月至4月期間，訪問了來自美國、英國、德國、法國、日本、澳洲及南韓等全球7個市場，共1萬名經常使用表情符號的人士。報告指出，全球各地今年最常用的5個表情符號類近，且較去年更為開心。而調查顯示不論性別，全球用戶最愛用的符號是「笑到喊」，另外4個依次為讃、「笑到碌地」、愛心及飛吻；至於男性用戶第二位是讚，女性則為「笑到碌地」。

研究亦發現，全球有91%用戶均使用表情符號來緩和情感，或對交談對象表達支持；67%用戶在難以用文字傳達個人情感時會仰賴表情符號；而最常用以傳達情感的表情符號為愛(73%)和幸福(71%)，不過整體而言，全球女性用戶較男性用戶更可能使用表情符號來傳達特定的情感。雖然人人都可以使用表情符號，但又是否理解其含義？根據調查指出，全球有78%用戶確信自己了解最新的表情符號意義並在正確地使用它們，其中80%同意唯有在完全了解表情符號的含義後才應使用這些符號。不過，仍有部分表情符號容易被誤解，當中包括牛仔帽笑面、車厘子及反轉微笑。

此外，即使現今已有眾多選擇，但用戶仍強烈希望有更多具包容性和代表性的表情符號，且全球有83%用戶贊同應持續開發更具包容性及代表性的符號，僅57%用戶認為目前的表情符號選項已充分反映其身份。另有60%用戶可能會自訂表情符號，使其更符合個人形象；62%用戶期望能有更多自訂的表情符號選項以更充分反映自我。