教大將頒授榮譽院士　銜予5位傑出人士

香港教育大學昨日宣布，將頒授榮譽院士銜予5位傑出人士，以表揚他們的卓越成就，以及對教大、教育界和社會所作的貢獻。傑出人士分別為嗇色園黃大仙祠監院李耀輝(義覺)道長、佳寧娜集團控股有限公司主席馬介欽博士、聯合國教科文組織和平中心榮譽顧問鮑吳愛岑女士、華彩印刷有限公司創辦人史立德博士、以及退役殘奧運動員蘇樺偉先生。

義覺道長，積極宣法弘道及推廣中華文化承傳，獻身宗教及心靈教育逾30載。馬介欽博士，擁有豐富的從商經驗，亦通過辦學，尤其推崇中國歷史教育，他冀望培育莘莘學子成為具備家國情懷及品格高尚的良好公民。鮑吳愛岑女士，特別關心有學習障礙和特殊學習需要的學童，踴躍參與相關的義務工作，亦致力普及音樂教育，以推動不同地域及民族之間的文化互通。

史立德博士，熱心公益，在不同團體擔當要職，如資助青海、山西及寧夏山區貧窮村落的學生完成大學學業，服務社會。蘇樺偉先生，有香港「神奇小子」的美譽，他先天肌肉痙攣，仍以六面殘奧金牌寫下歷史，並多次刷新世界紀錄，退疫後亦積極協助其他殘疾運動員發揮所長。