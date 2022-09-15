老幼接種率低　港府繼續谷針

新冠疫情持續，港府近期以老幼免疫力差為由，推行一系列從嚴防疫措施，惟變相令全港市民一同受罪。當局多次作出解釋，其中張竹君昨日在疫情記者會表示，本港老幼年齡層的疫苗接種率低，增加發病後的死亡及嚴重比率；另有長期病患的10歲男童確診後一度危殆，醫生形容「病毒欺負緊小朋友」，抵抗力較弱的兒童染疫後容易造成不同併發症。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會上表示，6至11歲仍未接種任何一針新冠疫苗的兒童有17.9萬人，而80歲以上則有11.6萬人未接種，他們染疫後的病死率及嚴重性，比其他群組高，因此當局會繼續向上述兩個組別的人士「谷針」。

另外，瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨日出席電台節目時表示，日前該院一名患有腦癇症的10歲男童確診新冠肺炎，其情況一度危殆，經治療後情況好轉。關指出，腦癇症屬於長期病患，需服用止抽筋藥，該男童的免疫系統較一般兒童差，由於病毒強過兒童本身，受入侵後會容易造成不同併發症，關形容為「病毒欺負緊小朋友」。

關日華續指，男童確診期間出現嘶哮症，神志一度轉差，或與腦癇症有關。幸服用抗病毒藥後控制良好，暫時未發現有急性腦炎，稍後會為其進行磁力共振檢查。他又解釋，該名男童已經打了兩針，即使仍受感染，相信疫苗起到幫助，故其情況有好轉，並呼籲家長帶子女打針。