蒙面近3載　政黨倡撤戶外口罩令

施政報告將於下月發表，有多個政黨昨日向政府提出多個建議，主要要求政府盡快放寬入境檢疫安排，以及取消戶外口罩令，並建議下年派發1.2萬元消費券。

其中政黨醫療衞生政策發言人袁海文表示，建議下年再派發1.2萬元消費券，即平均每月1,000元。另外，他建議加快實施「0+7」入境檢疫安排，甚至是全面放寬，以吸引人才來港，他更指新加坡發展迅速，香港需急起直追。他又關注戶外口罩令問題，引述數據指戶外染疫風險比室內低，建議盡快取消戶外口罩令，並撤銷港人入境限制，稱「點解要剝奪入境嘅權利。」

另外，疫下市道蕭條，中小企更飽受人才及資金短缺之困，進出口界議員黃英豪就提出11項建議，當中包括把「科技券」首期撥款上限，由獲批資助額的25%，提高至一半，並把「中小企融資擔保計劃」延長多一年。他又建議政府設立明確關鍵績效指標於數字經濟上，列明其所佔生產總值的百分比。被問及「3+4」檢疫期會否影響營商環境時，他指需客觀評論政府的工作，因政府上任後已經「行咗幾步」，包括取消熔斷機制等，逆向隔離亦有工作小組跟進。