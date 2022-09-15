烈日當空做運動暗藏殺機　有機會誘發心肌梗塞　醫生籲多飲水補充

夏日炎炎，市民進行戶外活動時要留意或生意外。烈日當空下做運動不但有脫水、中暑的危機，心臟科專科醫生林逸賢表示，缺水也有機會令血管栓塞，誘發心肌梗塞！因此他建議市民，做運動時應有適量的休息及水份補充；若身體已出現中暑前期徵狀，更要多飲水，「唞順條氣」才繼續做運動，否則身體「會好危險」。

林逸賢表示，體溫升高時人體有調節機制降溫，例如呼吸變得急促、流汗等。但若未能應付，患者不停流失水份、脫水時，會感到超級口乾、頭痛、心跳加速。情況持續下，嚴重者會中暑，病徵包括體溫高於攝氏40度、疲累、昏迷。身體會「徵用」部分供給腦部及心臟的血流，把更多血液流到皮膚作排汗；電解質亦變得混亂，故有可能抽筋。缺水亦會令血濃度上升。由於血液的其中一種成份是水，脫水時血液會變得稠。他引用研究稱，血濃度增加或會導致冠狀動脈栓塞。不過即使兩者相關，他認為栓塞成因「非單一」，譬如患者本身有血管問題，做運動令血液需求增加，而炎熱環境下輸往心臟的血液供應減少，加上脫水下血濃度增加，血流速度減慢，有機會在數個因素的影響下，誘發心肌梗塞。

疫情下市民愛進行戶外活動，呼吸新鮮空氣，林提醒市民早在脫水、熱衰竭時要降溫。他亦建議市民應留意運動的時間、運動量及天氣，口渴時要多飲水、適時補充比飲水更有效的電解質。他指出，為減少脫水，做運動時不宜飲用奶茶、咖啡等「利尿」飲品；不要穿吸熱的深色及緊身衣物；預早計劃洗手間及休息的位置及時間，以及避免烈日當空下做運動。