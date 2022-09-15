保良局黃竹坑護理安老中心重建　加增住宿名額至534個

除舊樓需要重建外，不少社區設施老化後亦需重建。保良局黃竹坑護理安老中心自1994年起投入服務，惟近年中心原有設計未能完全配合安老政策的轉變，故需進行重建。擬議工程將在原址建兩幢相連的7層大樓，另設一層地庫，可提供的住宿名額大增356%至534個；日間中心名額增加82%至80個；房間數目有102個。料新服務大樓可於2027年及2029年分階段投入服務。

保良局黃竹坑護理安老中心位於香港仔黃竹坑道，共有5層高，由社會福利署撥款資助服務運作為住宿的長者提供照顧、護理、社交及輔導等服務。中心原設44個長者日間護理中心的服務名額，惟隨着安老服務政策的轉變，入宿長者即使健康狀況轉差，仍會留在中心生活，導致中心原妻設計不足以照顧體弱長者，故局方提出重建計劃，期望長者得到更周全的照顧。

中心計劃會於原址重建成兩幢相連的7層大樓，地積比率為3.62；樓面面積為1.34萬平方米。重建計劃將分為兩個階段，首階段將在原址內現有的空置地方建成第一期服務大樓，並率先把正接受住宿和日間服務的長者轉移到第一期服務大樓後，再拆卸舊址，進行第二期工程。目前局方已完成技術可行性研究，待獲得社會福利署撥款後便會展開詳細設計，預計重建工程於2025年開展。此外，重置石硤尾健康院計劃亦有最新發展，將興建社區健康中心、母嬰健康院及胸肺科診所等，料重建的新大樓建築工程將於2029年第1季完成。