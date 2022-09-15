連鎖餅店Crostini結業　涉拖欠500萬薪金　連同代通知金及遣散費

專售高級糕餅的連鎖餅店Crostini突然宣布全線結束營業，協助有關餅店工友的飲食業職工總會權益總幹事招冠聰今早(15日)在電台節目表示，該公司拖欠僱員8月及9月份工資，涉及約300萬至500萬港元。他指出，目前正協助約30名兼職員工，涉及時數不多，主要是拖欠8月及9月的工資，至於全職員工則未出今個月糧、代通知金、遣散費等，預計涉及300萬至500萬元薪金。

有苦主烽煙(phone in)投訴，指連鎖餅店Crostini結業後，已透過手機通訊平台設立苦主群組，首個群組滿額約有500多人，另設另一個群組亦有200多人加入。當中大部分人主要是為了彼此交流資訊， 希望可減少損失。苦主平均買了200多張餅券，大約涉及6000港元。相關消費者已向已向消委會求助。

另外，Crostini負責人黃光輝昨日向傳媒表示，全線11間分店合共欠業主600萬至700萬港元租金，他稱，已經向朋友借貸連同個人積蓄合共8,000萬港元，無奈仍然無法解決財政問題，他指政府暫緩追租安排在7月底結束後，公司現金流開始出現問題，早前有業主安排執達吏收回3間Crostini分店店舖，包括荃灣及馬鞍山分店，引起連鎖反應，他解釋，自疫情爆發以來，生意大減三分之二，禁聚令下少了人聚會，訂購蛋糕等銳減。對於為何結業前仍繼續售賣餅卡，他強調並非想「走數」，因為原本沒有打算結業，只係被逼到沒有辦法，只好由清盤官處理。