首8個月信用卡優惠投訴倍增　 迎新禮品遲發放　累苦主等逾半年

信用卡優惠慎防有詐！消委會今（15日）公布，今年首8個月接獲330宗相關投訴，較去年同期166宗增加接近一倍。當中，有投訴人被拖延發放迎新禮品逾半年、網上簽賬後未能享有預期的優惠；亦有消費者簽賬滿指定金額後發現，優惠限額已滿而未能享有扣減簽賬額優惠，甚至不能終止交易。消委會提醒，信用卡簽賬屬「先使未來錢」，呼消費者保持理性，切偷圖獎賞而衝動及過度消費；同時須細閱相關條款細節。

投訴人劉小姐去年9月經第三方平台，申請兩張新信用卡，盼達成指定簽賬額後，領取商店禮品卡作為近新禮品。由於第三方平台A公司指會在10至15個星期內與銀行核對紀錄，安排領取禮品，故劉小姐預計去年12月底會有進一步消息。然而，她等到今年1月未接獲通知，故翌月主動聯絡A公司。對方雖然回覆指相關申請成功，並將於3月11日前通知領取禮品。惟通知期限已過後，劉小姐被通知需延後領取，而A公司更無提供確實日期。劉小姐向消委會求助後，A公司回覆指受疫情和人手短缺影響，禮品換領安排有所延誤。她最終周旋逾半年後，才於3月18日及28日收到領取通知。

另一名投訴人程先生今年初收到B銀行推廣，指使用信用卡作網上簽賬可享6%回贈，並將於銀行獎賞積分方式提供。他逐於今年2至3月期間，先後在網店購買兩台電腦，售價分別為2,945及2,845港元。惟他事後核對賬單時發現並無6%回贈。程先生及後向銀行查詢，獲回覆指由於相關交易，商戶向銀行發出的扣款指示中之支付系統授權顯示交易渠頭為銷售點，並非電子商貿，故不能享有相關回贈。但程先生認為，他於網店購物理所當然屬網上簽賬，故不接受其解釋。事件經消委會介入後，B銀行同意為程先生其中一筆消費，酌情提供回贈；另一宗交易則因程先生已參與其他推廣，故不提供回贈。

消委會提醒消費者，信用卡消費時，應衡量自身負擔能力和實際需要，勿因優惠衝動消費甚至過度消費；注意優惠條款細節，如何時為指定簽賬日期、是否需要預先登記、是否限時或限量優惠、簽賬是否設有優惠上限或不包括特定商品等，以免因簽賬後未能享受優惠而失望；簽賬後核對月結單，以確認銀行有否按條款提供簽賬相關的優惠。