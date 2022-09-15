市面12款牛油脂肪含量相對較高　15款植物牛油驗出致癌物

菠蘿油、牛油方包等是不少市民食早餐及歎下午茶心水之選，牛油、人造牛油及塗抺醬於市民的日常生活中常食用，但消費者委員會發現大部分人造牛油含有毒物質、基因致癌物，更有一款檢出量更超出歐盟標準上限。消費者委員會早前測試28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抺醬，結果全部12款牛油，均沒有檢出污染物氯丙二醇(3-MCPD)或基因致癌物環氧丙醇，但其總脂肪、飽和脂肪酸，以及反式脂肪酸含量相對較高，而16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本，有助減低壞膽固醇水平的單元或多元不飽和脂肪酸的平均含量均較高，但超過13款檢出有毒物質氯丙二醇，15款檢出基因致癌物環氧丙醇。

檢出有毒物質、基因致癌物測試最高的含量樣本為「earth balance Original Buttery Spread」脂肪塗抹醬，消委會分別每公斤1,200微克基因致癌物環氧丙醇，以及檢出每公斤1,500微克有毒物質氯丙二醇，後者超出歐盟標準上限，兩者均為測試最高的含量樣本。而只有大公司 Daisy Butter Blend Spread (Salte)沒有檢出環氧丙醇。