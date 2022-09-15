中小學平均購書費　升2.9%及5.7%　高於通脹

學生均需為新年購教科書及教材，書簿費動輒數千元，消委會今日(15日)發布調查發現，發現小學生及中學生的整體平均購書費包括作業、補充練習及其他學材的開支，分別較上學年上升5.7%及2.9%，升幅顯著高於1.7%的同期通脹。消委會獲教育局協助，成功向50間小學和48間中學收集新學年和上學年的書單及有關資料，包括必須購買的課本、作業及校本教材等的費用。調查的小學新學年平均購書費為3,177港元，按年顯著上升5.7%，升幅高於去年的5.3%；各級別的平均購書費介乎2,926港元至3,369港元，按年升幅介乎4.8%至6.4%。而高小新學年的平均購書費3,329港元較初小的3,025港元，高出1成。當中英文科的平均購書費最高，達836港元。

至於中學新學年的平均購書費為2,944港元，按年上升2.9%，較去年的升幅（3.6%）略低，但仍高於同期通脹（1.7%）。按學習階段分析，初中的平均購書費為3,464港元，按年升幅為5.4%。中三的購書費錄得的升幅（7.3%）最顯著，原因是部分學校的用書量與上學年有明顯分別，例如有學校為更貼近教育局的課程指引，讓學生為高中選科作準備。高中方面，平均購書費為2,425港元，較上學年低0.4%。消委會說，公民與社會發展科與通識教育科的交接期，大部分學校因而選擇使用12 教育局的學與教資源及自編教材所致。

學校委託書商印製書單通常都可以獲書商提供折扣優惠，惟消委會發現今年書商向中學提供的購書折扣減少。只有50%中學（22間）獲書商提供88折至9折優惠，數量較去年的調查少2成。而小學的情況則與去年調查相若，有超過70%的小學（38間）獲較高的87折至89折優惠。消委會呼籲書商負起企業社會責任，為書本定價時應考慮學生的負擔能力，書單可印有與使用舊書相關的提示，讓學生可沿用「重印」或「重印兼訂正」的舊課本。