4成兒童單車存安全隱憂　3款檢出塑化劑　恐礙發育及損生殖系統

用作訓練平衡、協調能力的兒童平衡單車未必安全，隨時令兒童受傷！消委會檢測市面15款兒童平衡單車，其售價介乎299至1,700港元不等，其標示適用年齡由18個月至6歲。結果發現，6款產品經機械和物理性能測試後，被評為未能符合歐洲玩具安全標準要求。消委會指，有問題產品個別部位，如車輪與車架之間的間隙，可能會夾傷兒童手指或腳趾，甚或有部件容易扭開而產生小部件，有可能令兒童窒息。

測試同時指出，3款兒童平衡單車被檢出含有塑化劑。其中，售$1,390港元的「Baghera」平衡單車，座位及手把檢出0.16%至1.9%的DEHP，其含量最高部件超出本港法例和歐盟REACH法規上限達18倍。消委會指，DEHP是一種被廣泛應用的塑化劑，有歐美研究指會妨礙兒童正常發育，也可能損害男性生殖系統；孕婦懷孕期間接觸亦有機會影響胎兒發育。上述產品與另一款平衡單車，在測試中排包尾，僅獲1分評級(最高評級為5分)。Baghera代理商回覆消委會指，相關產品在世界各地銷售及舷合歐洲標準的相關要求，並提供相關測試報告證明符合歐洲玩具安全標準要求。

消委會提醒消費者，在網上購買平衡單車，應主動查詢產品是否「行貨」，以及保養和維修的安排。非本地網站或不受本地法例規管，產品有問題時亦難以跟進及追究。長購買或讓子女騎乘二手平衡單車時，宜先檢視其結構是否堅固，車輪的損耗情況、部件是否齊全等，以評估產品是否可安全使用。