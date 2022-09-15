近9成食物標籤字體過細　消委會：用放大鏡才睇得清

食物標籤字體過細，單憑肉眼難睇得清！消委會今年5至6月派員在市面抽選55款預先包裝食品，以檢視其食物標籤可閱度。結果發現，近9成樣本的最小英文及或中文字體高度，均未能符合於食物安全中心指引所建議的最小高度。消委會指，個別標籤的字體太細，形容「視力正常的人士，相信亦需借助放大鏡才能看得清楚」，就此敦促業界改善，確保消費者能掌握重要產品資訊。

消委會指，是次55款食品的標籤中，個別產品的英文字母字體最小高度只有0.3毫米，遠低於食安中心建議的1.2毫米；而中文字最小高度只有0.5毫米，同樣低於較建議的1.8毫米。部分屬於較大包裝的食品，其標籤的可閱程度並無大幅改善。包括一款薯片的包裝總表面面積超過2,000平方厘米，惟外加標籤面積僅22平方厘米，當中營養標籤的闊度更少於1毫子硬幣。

另外，測試認為，20款樣本的標籤印度欠佳，如字體模糊、化開或褪色；19款樣本標籤的字體與背景顏色對比不夠鮮明，同樣導致消費者難以閱讀產品資訊。消委會強調，獲取正確的產品資料是消費者的基本權利，商戶有責任提供清楚的食物標籤資訊，讓消費者作知情選擇，敦促食物業界從速檢視食物標籤的可閱性。