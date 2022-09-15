逼幼子手淫案　前警員猥褻等罪成　官索事主創傷報告押後判刑

前警員被指要求年幼兒子齊齊看YouTube色情影片自瀆，甚至直播與妻行房，翌日問兒子「我雄唔雄武？」經審訊後，該前警員昨（14日）被裁定4項向年齡在16歲以下的兒童作出或煽惑作出猥褻行為罪成，已定於10月6日判刑。案件於今（15日）在高院提訊，以確定事主是否願意錄取創傷報告。控方指，案件主管已知會事主及其母親本案的審訊結果，以及提取報告的作用，事主最終願意再錄取創傷報告。法官遂下令先索取報告再判刑。

現年48歲的被告以英文代號「FSL」代表，原被控10罪，由7女2男組成的陪審團，昨以7比2裁定被告其中2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為，及2項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪罪成。4項罪成的控罪涉及2次事件，包括被告在家播片要求Ｘ除褲手淫；以及Ｘ拒絕手淫時被告取出藤條作勢打他。

今日的聆訊中，法官留意到被告正面對另一宗涉及32項與不誠實有關罪行的案件，將在區院審理，被告早前已透過律師代表稱擬認其中25罪。而上述案件的案發日期，是與本案重疊。法官關注應否在本案判刑時，視他作無案底、有良好紀錄處理，又指控方應該主動交代這情況，讓法庭考慮如何處理，否則法庭便會被蒙在鼓裏。

案件編號：HCCC251/2021