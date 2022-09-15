暫緩追租結束　8000間食肆被追租　飲食業界料觸發結業潮

連鎖意大利餅店Crostini周二(13日)突然宣布全線分店結業，該店持負人稱由於暫緩追租措施結束，無力償還租金只好結業。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，8月份有約8,000間食肆被業主追租，部分食肆成功與業主達成共識，獲減租或分期收租，惟餘下的食肆，若無法解決租金問題，相信會有結業潮。他續稱，目前仍受社交距離措施影響，食肆依舊喪失了許多大型宴會預訂，加上市民消費意慾低，且第二輪消費券的首期金額少，認為再暫緩追租亦無助業界復蘇。

議員陳紹雄認為暫緩追租期結束後，商戶一次過要交數月租金，形容爲「壓垮商戶的最後一根稻草」，故同樣估計會出現結業潮。他稱，暫緩追租的出發點是協助中小微企於疫下度過難關，不過本港至今仍未能通關，經濟亦不見明朗。他呼籲業主應與租戶協商，考慮以分期收租、減租或延長交租時限形式進行寬免；至於當局更不應覺得推行暫緩追租便可「一了百了」，相反可主動向願意免租的業主，提供稅務寬減，以及延長針對依賴租金收入的業主的百分百擔保個人特惠貸款。