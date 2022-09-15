疑私梟「徵兵」　社交平台發貼招「提貨員」　日薪達800

疫情下人流貨流出入境受阻，致跨境走私活動猖獗，有懷疑走私集團在社交平台「徵兵」招聘「提貨員」，職責是代表內地買家領取奶粉及保健品等貨物，薪酬優厚，列明每日只需工作兩小時，日薪最高達800港元。據悉，私梟會利用他人提取進口貨品甚至受管制物品，將貨存於臨時倉庫，伺機經水路走私往內地，提貨者或被視為走私集團一分子。

Facebook有招聘提貨員的貼文，職責是在旺角和石門兩處的商廈取貨，工作時間一般為下午6至8時。年滿21歲的市民如欲應徵，須提供身份證副本，登記成提貨公司的會員，並通過律師辦理貨主授權代為提貨的手續，成為「會員」當日有200港元車費津貼，其後每天提貨日薪為400至800港元。據悉，提取的貨品包括奶粉、化妝品、保健品。

消息稱，海關亦留意到相關招聘活動，會調查是否涉及走私活動。海關回覆傳媒查詢指，一向透過風險評估及情報分析，對進出境旅客、貨物、郵包和運輸工具進行監控及查驗，並與相關部門保持緊密聯繫，交流情報及採取聯合行動，打擊走私受管制物品的活動，呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與走私活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。