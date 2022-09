政Whats噏：踏入不惑之年　陳岳鵬：好戲在後頭

人大一歲,又老一年,即使話「年輕人」嘅定義愈來愈闊,但一去到「四十而不惑」嘅年紀,無論點講人生都已經過咗一半。尋日(14日)迎來四十歲生日嘅政制及內地事務局前副局長陳岳鵬,就似乎無意認老,仲喺社交平台細數過去種種經歷,指人生上半場過得好充實,對於「轉字頭」充滿期待咁話。

常言道「人生如戲」,陳岳鵬枚舉人生上半場曾充當嘅社會角色,由童年讀書做學生哥開始,課餘參加童軍、搞班會,跟住留學、實習、參選區議會、進身官場、之後再進修、任職馬會、近年就愛上體育運動。佢話不停探索每種角色,可謂絕無冷場,仲好自豪咁講:I have lived my life to the full(人生過得非常充實)!又話感恩上帝對佢不薄,加上親朋同師長嘅支持同鼓勵,令佢有勇氣去嘗試,有力量去做一個更好嘅自己。

穿上2019年樂施毅行者「戰衣」嘅陳岳鵬,一手捧住生日蛋糕,一手舉起4隻手指,話自己之前嘅四個十年,一個比一個特別,一個比一個有趣,所以佢肯定更精彩嘅好戲,還在後頭。照佢咁講,莫非預告人生舞台將另有新角色?