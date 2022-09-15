7200清潔工因染疫或隔離遭克扣津貼　外判食環潔淨組成重災區

第5波新冠疫情下，不少港人染疫，一眾前線清潔工亦不例外。有機構調查發現，逾半曾確診或被隔離的外判清潔工友被克扣疾病津貼，估算涉及7,200人，款項達1,400萬港元，另超過9成的受影響工友於僱傭修訂條例刊憲生效後，仍沒獲補發疾病津貼。基層清潔工友關注組今日(15日)到政府總部請願，促請政府多個相關部門關注事件，補償損失。

明愛青少年及社區服務基層工友支援工作小組今年6、7月間向221名清潔工人進行問卷調查，發現7,000多名，即54.8%曾確診及被隔離的清潔工友表示，即使配合政府抗疫仍反被「扣糧」，沒有獲發疾病津貼，更有64.9%清潔工稱被公司以例假或年假取代病假，同時持責公司缺乏合理解釋，其中近半成持責人拒絕回應扣薪理由。調查又發現遭「扣糧」的重災群組主要集中在外判食環潔淨組，當中不獲發疾病津貼的比例達76.81%，較全港平均的54.8%高。

基層清潔工友關注組稱，共接獲116份清潔工聯署，受影響工友大多表示追討疾病津貼至今已歷半年仍毫無進展，相關部門亦沒正面回應，感到不公、灰心及憤怒。機構促請政府各部門回應有關問題，包括建議於防疫抗疫基金上，提供一筆過特別津貼予所有被扣津貼清潔工；食物環境衛生署需加強監督外判服務供應商，調查及處分扣薪扣假之行為；勞工處簡化求助工友需涉及的個案程序、或增強人手協助工友準備、處理等。