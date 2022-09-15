天廚涉操控味粉轉售價格　成本港首例　競委會提起訴

本港出現首宗操控轉售價格案件，競爭事務委員會今(15日)入稟競爭事務審裁處，就香港天廚有限公司在向其2個主要本地分銷商供應一種粉狀味精產品「佛手牌味粉」時，從事操控轉售價格的行為，故向天廚展開法律程序。競委會向審裁處申請命令，包括宣布天廚違反第一行為守則，向天廚施加罰款等。

競委會公布的案情指出，天廚在2015年12月14日《競爭條例》全面生效後，至最少2017 年9月27日期間，繼續執行及/或從事始於2008年的操控轉售價格安排，訂定其2個主要本地分銷商銷售味粉的最低轉售價。天廚透過發出通知、提醒及警告，以確保分銷商不會以低於指定價格銷售其味粉。當其中一間分銷商向天廚投訴另一分銷商自2016年起以較低售價爭奪顧客時，天廚作出跟進行動，包括採取制約措施、作出威脅及/或懲罰，以確保分銷商遵從其訂定的轉售價格。

競委會有合理因由相信，天廚所從事的操控轉售價格行為，具有損害在香港的競爭之目的，違反《條例》下的第一行為守則，並構成《條例》所定義的嚴重反競爭行為，競委會曾向天廚提出以發出違章通知書1並附帶明確規定的方式，來解決本案，惟天廚拒承諾遵守相關規定，競委會遂對天廚提出起訴，並向審裁處申請以下命令，包括宣布天廚違反第一行為守則；向天廚施加罰款；禁止天廚日後從事違反該守則的相同行為；天廚須推行有效的合規計劃；向天廚收取競委會的訟費及調查費用。