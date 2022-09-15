產婦血崩死因研訊　法醫指在死者子宮內發現殘餘胎盤

患妊娠毒血症的26歲女警，於2016年在伊利沙伯醫院接受催生誕女後大量出血，延至3天後不治。家屬質疑醫院疏忽，包括不安排醫生從旁協助分娩、血壓計一度無法測量血壓及醫生沒有發現胎盤殘留在產婦體內等。死因裁判法庭今（15日）就事件繼續研訊，法醫指死者直接死因為瀰漫性血管內凝血，臨床資料顯示死者子宮收縮乏力、產後大量出血及患妊娠毒血症，沒資料顯示死者出現羊水栓塞，但清楚見到死者子宮內有明顯的殘餘胎盤。

死者葉素欣，終年26歲。懷孕37周的她於2016年10月6日到伊利沙伯醫院接受催生，唯分娩後出血不止，最終延至同月9日離世。負責撰寫驗屍報告的病理科醫生卓華供稱，死者的直接死因為瀰漫性血管內凝血，背後原因為子宮收縮乏力引致的產後出血。而子宮殘餘胎盤及妊娠毒血症均是重要但非直接引致死亡的原因。卓指，醫學界已知殘餘胎盤可能會引致子宮收縮乏力，妊娠毒血症可能會引致瀰漫性血管內凝血。

另外，死者全身有嚴重出血傾向，胸膜腔及腹腔有大量血染分泌液，身體表面及漿膜有很多瘀痕，代表她皮下及漿膜內出血，顯示她的凝血系統有嚴重問題。卓續指，瀰漫性血管內凝血障礙症只是生理變化，根據臨床診斷，背後的原因可能是產後出血及子宮收縮乏力。卓沒有在驗屍報告明確指死者可能出現羊內栓塞的問題，因為沒有相關的臨床證據，醫生須排除其他原因，羊水栓塞引致一連串事件的可能性才可成立，故對羊水栓塞的可能性持開放態度。卓指死者排出的胎盤明顯缺了一塊，子宮也有明顯殘留物，憑肉眼觀察標本相片已可見得到。

案件編號：CCDI-602/2016