應對人口老化　葉劉倡改革長者概念　區會直選減20%恢復委任

政府將於下月發表任內首份施政報告，新民黨今日(15日)會晤港府，提出多項建議。議員葉劉淑儀指出，港府應與內地商討，把葵涌貨櫃碼頭搬去桂山島，又稱應對人口老化，應革新長者概念、發展銀髮市場。另一議員李梓敬則指政府改善區議會，應將直選降低至約20%的比例，委任校長、專業人士等加入區議會架構。

對於地區組織，李梓敬向港府提建議，指出區議會改革應參照立法會方向，包括提升20%議席，擴大區議會選區，議席分開直選、間選、委任。他續稱現時選區太小，民意代表看法缺乏宏觀，促引入間選及委任，間選則在防火、滅罪、分區委員會內選出，更應加設醫療有關的間選；委任則應在非牟利組織、校長、專業人士中選出。

葉劉淑儀稱港府對年長人士要有新定義，讓長者更活躍，指出不少工作已延後退休年齡，公務員無論新舊制度，文職都應劃一65歲退休，紀律部隊則應60歲退休。該黨又重提應鼓勵生育，為每名新生嬰兒父母提供20000港元的資助，並促盡快將葵涌碼頭搬遷，以及落實18區關愛隊。被問及該黨何敬康是否會參加立法會補選，葉劉指未知是否有補選，言之尚早。