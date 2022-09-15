煙霧罩港　元朗等15區空氣污染錄甚高　午後或爆錶

環境保護署自上周末錄得比正常為高的空氣污染水平。環保署預測，今日(15日)稍後時分部分監測站的空氣質素健康指數可能達致「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍將處於較高水平。環保署網頁顯示，今日(15日)下午3時50分，全港15個一般及路邊監測站，均錄得8或以上的空氣質素健康指數，即風險級別屬於「甚高」；其中元朗、屯門、東涌更已錄得10級指數。

受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，吹微風，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。天文台預測，未來數日(16日至19日)廣東沿岸仍然風勢微弱，天氣酷熱。環保署預料在風勢增強之前，影響本港的區域背景污染水平仍會維持在較高的水平。

當健康風險級別達到「甚高」或「嚴重」水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。