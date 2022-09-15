調查指逾半學生6歲前接觸手機等裝置　近5成經常用於打機

疫情下學生使用智能裝置自主學習的情況大幅上升，提升小朋友的資訊素養尤其重要，根據教育局最新公布的《小學教育課程指引》，「培養學生媒體和資訊素養」被納入七大課程重點之一，以防止學生沉迷上網、接觸失實資訊、網絡欺凌等問題。有團體於6至7月期間向全港591間小學進行教師問卷調查，並抽取6間小學進行深入研究，向家長及學生進行相關問卷調查。研究結果於今日（15日）發表，當中逾半學生於6歲前便接觸智能手機、平板電腦等裝置，亦有近5成學生經常使用智能裝置打機，卻有4成半學生未能按預期時間停下，顯示學生欠缺自制能力，影響身心健康，故媒體資訊素養教育須盡早開始。

保良局雨川小學為首批推行資訊素養課的學校之一，不單在校內培訓學生成為資訊素養大使，以各種形式向其他同學宣傳資訊素養，更透過家校合作，支援家長於新常態學習下管教子女。該校學生彭梓晉的媽媽憶述，曾有同學邀約兒子打機，由於母親得到校方的資訊素養支援，得知需要管教與溝通並行，因此她沒有責怪兒子，並一同制訂娛樂及學習時間表，完全不需使用「鎖機」等手段；彭同學及後發掘不同興趣，參與了學校的辯論隊，於比賽獲勝後得到比遊戲更大的滿足感，未有沉迷網絡。

香港初等教育研究學會主席陳瑞良建議，政府應加強教師專業培訓，同時放寬優質教育基金等資源，甚至推動商校合作，以便學校開發資訊素養課程，並籌劃具體、長遠、有深度的家長教育活動。