被呈報吸毒青年上半年411人　被控販毒青年近8成定罪

禁毒常務委員會今日(15日)公布藥物濫用資料中央檔案室2022年上半年的統計數字。今年上半年被呈報的整體吸毒人數2,742人，較2021年同期的3,589人，下降24%，惟相關數字相當可能受疫情大幅影響。同時，21歲以下青少年被呈報吸毒人數較去年同期下降25%，由551人減至411人。

根據執法部門的統計數字，在今年上半年因干犯毒品罪行被捕的21歲以下青少年當中，涉及嚴重毒品罪行的佔64%，較21歲或以上人士的比例高15%。同期因干犯販毒罪行而被檢控的21歲以下青少年當中，被定罪的比例更接近80%。今年5月一名犯案時年僅16歲的青年，因販運俗稱「K仔」的氯胺酮而被判入獄超過9年。

吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和大麻為今年上半年首三類最常被吸食的毒品，而21歲以下青少年最常吸食的毒品則是大麻、可卡因和「K仔」。禁常會主席李國棟醫生表示，2021年海關和警方共檢逾1.4萬公斤毒品，數量較2020年上升1.5倍；合共破獲的毒品案件則有4,438宗，較2020年上升15%。