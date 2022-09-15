今增8187宗確診　包括164宗輸入個案　多11間院舍爆疫

第5波新冠肺炎疫情毒鏈難斷，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(15日)新增8,187宗確診，包括164宗輸入個案。輸入個案中，58宗在機場發現，64宗於檢疫設施中發現，另有36宗為第4至7天於檢疫後發現。昨日(14日)有11間院舍有新增個案，包括8間安老院舍及3間殘疾人士院，涉13名院友及1名員工。

學校呈報方面，今早學校有1,064宗確診，涉及893名學生及171宗教職員，包括664間學生，129間幼稚園、292間小學、229中學及14間特殊學校。而在今早呈報的學校中，有12間學校共13班需要停課，學校包括3幼稚園、1間小學、7間中學及1間特殊學校。另外，過去7日共有481間學校錄得2宗或以上個案。

歐表示，自新冠疫情開始，本港確診病例有逾9,500人死亡，病死率為0.6，對比季節性流感死亡率的0.1，但有人認為應排除初期的新冠疫情病死率，僅抽取今年5月後下降的死亡率0.1與季節性流感死亡率的0.1比較是有所誤導，呼籲不應以單一時段的病死率去對比流感死亡率。新冠的病情一定是較流感嚴重，對比流感過去的211至812宗死亡個案，新冠高出許多倍，對兒童的影響6亦較高，對80歲以上的死亡率為8.46％，而無接種的80歲以上長者死亡率為14.75%，其病死率非常高。另外，歐續指每日衛生署都接到逾10萬個電話，故加入語音對話系統，盼舒緩未可即時接通電話的市民。