再多6長者染疫亡　均有長期病患並曾接種疫苗

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(15日)表示，新呈報6宗離世個案，2男4女，73至95歲，5人未接種3針疫苗。由於病人均是長者，有慢性長期疾病，故在情況轉差後離世。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港確診病例有逾9,500人死亡，病死率為0.6，對比季節性流感死亡率的0.1。另新冠的病情一定是較流感嚴重，對比流感過去的211至812宗死亡個案，新冠高出許多倍，對兒童的影響亦較高；對80歲以上的死亡率為8.46％，而無接種的80歲以上長者死亡率為14.75%，其病死率非常高。

而在於兒童方面，有研究指新冠的確診兒童出現神經痛、嘶哮症等後遺症對比普通流感更高，其中出現神經併發症的比率為15%，嘶哮症則為5.3%。另外，新冠康服者有機會出現長新冠症狀，在3至6個月內會有氣促，甚至腦智能退化等病徵，出現的機率為10至20%。現全球已有1.45億人出現長新冠徵狀。