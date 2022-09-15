東區及中西區等多處屋苑污水帶疫　政府派25萬快測包

北區御皇庭的住戶及保安員可獲派快測包。

新一波新冠肺炎疫情持續，今日東區、中西區、北區、沙田區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(15日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括東區康東邨、興東邨、東熹苑、太安樓、東欣苑、欣景花園、東霖苑及海晏街與新成街附近一帶住宅；北區御皇庭、御景峰、顯峯、丙崗、吳屋村、榮福中心、榮輝中心、帝庭軒、御庭軒及海聯廣場；中西區聯邦花園及皇后大道西與荷李活道附近一帶住宅；及沙田區頌安邨、豐和邨、迎海、迎海‧御峰、迎海‧星灣、迎海‧星灣御、迎海‧駿岸、迎濤灣、雅濤居、薈晴、好運中心、文禮閣、曉翠山莊、沙田廣場及蔚景園。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。