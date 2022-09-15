政Whats噏：捧茶餐廳踩點心紙？　估下盧偉國講乜

好多人都鍾意去茶餐廳食嘢，工程界議員盧偉國(WK)都係其中一個，佢有感而發話為政者更要體會茶餐廳文化，唔好剩係靠民調「點心紙」呀！捧豉油西餐踩中式茶樓一盅兩件？非也！咪搞錯方向。

WK今日(15日)又去幫襯茶餐廳食早餐，話粉麵嘅配搭經常唔同，跟住就引伸到政府身上。佢話港式茶餐廳素以價廉物美、快捷便利，廣受街坊歡迎，而為政者更要體會茶餐廳文化嘅靈活變通，掌握民情民意，至係解決民生問題嘅重點，即是孔子所講嘅「眾惡之，必察焉；眾好之，必察焉。」但佢又認為，政府唔能夠只睇眼前民意嚟施政，特別係一啲長遠嘅政策，市民未必理解，所以政府就要加以說明、引導嘅，否則只靠民調「點心紙」，就唔係前瞻性。

講到呢度，可能大家仲係一頭霧水，究竟講乜呀？其實係講緊搵地。WK舉例話本港土地房屋供應嚴重不足，政府要積極「造地」，包括開發荒置土地，例如生態價值低嘅綠化帶、郊野公園邊陲同近岸填海等，呢啲方法唔使賠償、唔使安置，因何不開發？反而「改變現時有用途的土地」，包括趕走棕地上嘅中流作業、農業、回收業，收回體育場地同收回民居旁邊嘅休憩用地等等，都會造成更大嘅社會矛盾，仲話25年來造地停滯不前，依家要急起直追。

咁造地同茶餐廳文化有乜關係先？說穿了，就係近排因為收回粉嶺高爾夫球場部分用地建屋，同埋用綠化地同郊野邊陲土地建屋再次惹起爭議。有聲音質疑收回高球場而唔用郊野公園邊陲地帶建公屋，係當年土地大辯論剔「點心紙」嘅民意調查結果，但結果唔科學，亦都唔能夠令政府加快建屋，相信WK都係想叫政府要睇實際嘅需要嚟變招，而唔係抱殘守缺。