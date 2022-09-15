指控發展公司違約與政府換地　沙螺洞村民入稟索償

政府於2017年以「非原址換地」方式，向沙螺洞發展有限公司批出大埔船灣堆填區一幅土地，換取保育生態價值僅次米埔的沙螺洞私人土地，至今年7月換地程序完成。有沙螺洞村民卻認為換地程序不當，遂在昨（14日）入稟高院控告該公司，指它違反43年前所簽下的協議書為村民重建村屋，亦沒有充分諮詢居民意見，故要求賠償。原告更形容涉案公司不擇手段換地，並稱「擁有400多年歷史的客家村將從此被毀滅！」，不過入稟狀並無列明具體索償金額。

原告是沙螺洞村民權益會會長張始文及副會長張偉強，被告是沙螺洞發展有限公司（下稱公司）。據2人自行撰寫的入稟狀指，早於1979年被告表示有意徵收土地及房屋發展為高爾夫球場，並與有關的村長簽訂「發展沙螺洞協議書」。村民需將屋契及農地轉至被告名下，被告則承諾會重建村屋作為補償。由於高球項目遭環團反對，兜兜轉轉下，被告在未經村民授權下，向政府提出將村民的土地，與大埔船灣堆填區換地，至今年7月18日完成換地程序。

入稟狀續指，被告應徵詢居民意見，商討是否重新覓地興建新村屋，又或作出合理賠償，否則村民無法復村。原告指2018年7月，被告邀請沙螺洞的村民開會，但反對換地方案的村民卻被拒入會場。原告指出，村民贊成讓沙螺洞作保育，但出讓土地及房屋的先決條件，是據979年合約讓原村發展高爾夫球場及重建新村屋。原告稱，被告違反合約承諾，質疑被告沒有將申請發展項目的全部真確文件向政府呈報，故要求賠償損失。

案件編號：HCA 1182/2022