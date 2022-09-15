M+博物館11.12迎開幕周年　辦草間彌生展

西九文化區當代視覺文化博物館M+將於11月12日慶祝博物館開幕一周年之際，舉辦首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，展期至2023年5月14日。與此同時，11月12日起，成人標準入場門票增至120港元，符合特惠門票條件的訪客可享票價60港元。而「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票可供訪客參觀M+所有展廳，成人門票為240港元，特惠門票則為150港元。

「草間彌生：一九四五年至今」是草間彌生在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，展出逾200件來自亞洲、歐洲及美國的博物館主要藏品及私人藏品、M+藏品及草間彌生的個人收藏。以全新眼光詮釋草間彌生逾70年創作生涯，並邀請觀眾一同發掘藝術啟發變化的力量。是次回顧展呈現了草間彌生作品中蘊含的核心美學元素，凸顯貫穿當中的關於生與死的哲思，以及她對相互連結的追求，並探討草間彌生如何成為全球文化偶像，創作出今天引人入勝且極具影響力的作品。

為了這次M+的首個特別展覽，草間彌生帶來3組全新作品。M+委約創作的大型裝置《神經的死亡》，位於連通博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至B2層的潛空間，可以從大樓內的多個角度觀賞。《圓點執念──渴望天堂的愛》位於B2層的潛空間，是極具規模的沉浸式環境，當中包括草間彌生的經典鏡面空間。而在地下大堂，公眾可以欣賞到兩件名為《南瓜》的大型雕塑。