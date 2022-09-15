認煽動及非法管有通訊器兩罪　無業男判監4個月及罰2000元

五旬無業男子涉在通訊軟件Telegram轉發具煽動意圖的相片及海報，警方其後在他住所搜出3把軍刀和2部無線電對講機。涉案男子原本被控作出具煽動意圖作為、管有攻擊性武器及無牌管有無線電通訊器具共3罪，他今(15日)在西九龍法院承認當中2罪，餘下的管有攻擊性武器罪則獲撤銷。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉判處被告監禁4個月及罰款2,000港元。

被告陳永霖(53歲、無業)，承認作出一項或多項具煽動意圖的作為及無牌管有無線電通訊器具罪，煽動控罪指他於2020年7月20日至2022年6月10日期間作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Telegram發布及或持續展示、陳述相片和海報，具意圖引起憎恨或藐視中央及香港特別行政區政府、或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。無牌管有無線電通訊器具罪則指，被告於2022年6月26日在太古城漢宮閣某單位內，無牌而管有兩部無線電對講機。

案件編號：WKCC 2179/2022