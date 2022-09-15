香港治安不靖　學者指警方須加強情報搜集防患未然

香港繼6月中環發生槍擊案後，8月油麻地又有巴基斯坦難民，被印度幫當街斬死謀殺案，同月警方亦搗破印尼撈麵販毒案，至今日粉嶺又揭發債仔被標參兼撕票，案件性質惡劣及駭人聽聞。上述發生的種種嚴重罪案，均顯示本港治安已敲響警鐘，市民的人身安全沒有得到保障。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，綁架撕票案上世紀發生最多，最近10多20年幾乎絕迹於本港，今次案件可能涉及個人債務問題，但仍令綁匪鋌而走險殺人，相信是警方的阻嚇力不足所致，匪徒視警方如無物，才會膽大包天殺人撕票兼埋屍。

陳偉強指出，最近有悍匪持搶打劫錶行，這種在上世紀才會出現的罪案，竟然今時今日在本港重演，除了經濟不景外，亦是匪徒自以為為非作歹後，不易被警方捉到的結果。因此，要本港治安重回正軌，警方必須加強情報收集，防患於未然，不要等到案發後再拉人。另外，治安不靖令市民擔驚受怕，因此大家出入盡量小心謹慎，避免惹上嚴重罪案，人身安全得不到保障。

議員葛珮帆稱，本港是世界最安全城市之一，但自19年黑暴後治安開始轉差，市民守法意識不足，再加上假難民作奸犯科，近期確實多了較嚴重的罪案，市民肯定會受到驚嚇。現時警隊人手不足，需要加倍努力招聘，令香港維持全球最安全城市稱號。市民一旦遇上罪案要及時舉報，讓警方盡快將罪犯繩之以法。