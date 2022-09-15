食環署籲重陽分散掃墓　可預約制定化寶爐

下月4日是重陽節，食物環境衞生署今日(15日)呼籲市民，避免在當天人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後更長的日子前往拜祭，以減少人潮聚集。食環署轄下各骨灰安置所於重陽節前後期間，亦即本月17日至10月16日延長開放時間，由早上7時至晚上7時，以分散人流。另外，期間亦設特別交通安排，及開放預留安置所內部分化寶爐的網上預約名額。

本月17日至10月16日期間，即重陽節前後的每個周六、日及公眾假期，將會實施特別交通措施。安排包括，前往曾咀靈灰安置所的一段稔灣路將會封閉，掃墓人士不可駕駛私家車前往曾咀靈灰安置所。另外，除港鐵巴士第K52A號線外，前往曾咀靈灰安置所的掃墓人士亦可乘搭九巴於指定日子提供的特別路線第56S號，往來港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所，或搭乘第52S號，往來屯門公路巴士轉乘站及曾咀靈灰安置所。

同時，為縮短市民在曾咀靈灰安置所輪候化寶爐的時間，署方將於人流高峰期設網上預約。市民可在政府網頁登入「曾咀靈灰安置所化寶爐網上預約系統」，以先到先得方式，預約9月17日至10月16日期間的周六、日及公眾假期的指定化寶爐，其他日子則毋須預約。