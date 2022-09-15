今年第2季居民總收入跌至7552億　按年減1.2%

政府統計處今日(15日)發表今年第2季香港本地居民總收入及相關數字的初步統計數字。2022年第2季以當時市價計算的香港本地居民總收入，較上年同期下跌1.2%至7,552億港元；同季本地生產總值估計為6,772億港元，按年跌幅為0.4%。至於今年第2季的本地居民總收入較本地生產總值多出780億港元，相當於該季本地生產總值的11.5%，主要是由於投資收益淨流入。

統計處稱，扣除當中價格變動的影響後，今年第2季的香港本地居民總收入較上年同期實質下跌3.1%，而本地生產總值在同季實質下跌1.3%。同期的香港初次收入，主要包括投資收益，總流入為5,039億港元，較上年同期上升5.3%，相當於該季本地生產總值的74.4%；同期初次收入總流出亦較上年同期上升7.9%至4,258億港元，相當於該季本地生產總值的62.9%。

就投資收益流入的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升8.9%，主要是因為部分本地大型企業在外地的直接投資收益增加。就投資收益流出的主要組成部分而言，直接投資收益較上年同期上升7.9%，主要是由於部分大型跨國企業在本地的直接投資收益增加。