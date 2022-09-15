六旬漢智破電話騙案　約「朋友」屯門面交應急錢　警埋伏擒人

一名64歲男子於上周四(8日)接獲一個懷疑是「猜猜我是誰」騙徒的來電，對方聲稱是其朋友，事主不虞有詐與「朋友」閒談。至本周二(13日)，「朋友」再致電事主，稱自己在內地犯法遭到扣查，需要9萬港元現金應急作保釋，並要求事主把款項存入指定的銀行帳戶。機警的事主平日有留意警方的防騙訊息，相信自己遇到騙徒，不動聲色，約對方於屯門區內見面，並報警求助。

屯門分區接報後即時部署埋伏行動，該分區特遣隊人員昨晨(14日)在區內拘捕一名姓劉(22歲)男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，帶署扣留調查，案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。案件中報案人沒有金錢損失。

電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮受害人的親屬、朋友或業務夥伴致電受害人，以不同原因訛稱自己需要現金應急；並指示受害人不准掛斷電話，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。警方呼籲市民輕信騙徒的說話，有需要時致電子女、親戚或朋友求證，切勿將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方，亦不要交出銀行帳戶號碼以及網上理財密碼，如有任何懷疑可致電「防騙易」諮詢熱線18222或報警求助。