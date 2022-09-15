有「尿袋」被揭可引致燒傷 海關禁售檢399個同款充電器

出門在外，電話無電時便需要用到俗稱「尿袋」的外置充電器，不過一款外置充電器卻被發現有引致燒傷的潛在危險，不符合國際相關安全標準，香港海關人員採取行動，搜查涉案的零售商、一間批發商和一間代理商，共檢獲399個同款懷疑不安全的外置充電器，並發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該款外置充電器。海關今日(15日)提醒市民留意，為安全起見，市民應停止使用。

海關早前接獲舉報，指市面有懷疑不安全外置充電器出售，關員隨即進行調查，在觀塘一間零售商試購一款外置充電器作安全測試，結果發現該款產品在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器和被充電裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準。關員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該款外置充電器出售。案件仍在調查中。

海關建議市民，於選購及使用外置充電器時，應注意安全事項，包括選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的外置充電器；將外置充電器放置於空氣流通的地方充電；避免長時間充電等。