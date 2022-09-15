細心觀察SEN學生亦發光發亮　敬師日向逾1500教師嘉許

為表揚一眾教師對教學的熱忱，敬師運動委員會今日(15日)舉辦第27屆敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮。本年共有1,520名教師獲嘉許，獲獎人數是舉辦27年來的第二高。其中1名任教特殊學校的獲獎老師表示，只要老師發掘到學生的潛能，再讓他們加以發揮，即使是有特殊教育需要(SEN)的同學亦能發光發亮。

在匡智張玉瓊晨輝學校任教中文及常識科的主任袁佩兒稱，自己由畢業開始便開始在該校任教，由於學校為特殊學校，她一直接觸患有輕度至中度智障的同學。其中一名菲律賓藉男學生John更令袁主任印象非常深刻，他從小患有中度智障及自閉症，自幼因視覺膜腫瘤切除了左眼，由於性格脾氣暴躁，不受其他同學歡迎，加上自信心較弱，遇到不如意的事情即大發雷霆。直至他升上初中，袁以班主任身份接觸John，並發現他的音樂感異常優秀，遂嘗試為他安排不同音樂活動。透過多次台上表演，John變得有自信及主動投入，說得一口流利廣東話之餘，更成為校內樂隊成員，於不同場合演出。袁主任認為，即使如John般有先天障礙，只要老師細心觀察，必定能發掘每位學生的過人天賦。

敬師運動委員會主席連鎮邦表示，新冠肺炎疫情期間上課模式轉變，很多老師發揮創意，結合網課及面授課教導學生，讓同學疫情下繼續學習成長，一眾老師確是推動教育改革的基石。多年來的敬師日慶典，已共向約3.4萬名擁有專業、敬業精神的老師頒發獎項，今年更邀請學生一同參與，亦有才德兼備的好老師分享教育故事。